1名網友日前在路上撞見1名機車騎士頭戴「不安全的安全帽」，原來安全帽的後方竟破了大洞，都可以直接看到騎士的後腦杓，而且洞口還疑似裝上行車紀錄器；其他網友則笑稱這真的是「頭殼有洞」、「下雨天真的會腦袋進水了」、「俗稱的『頭殼幾康』」；據法規帽體若有損毀，可開罰600以上1200元以下罰鍰。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖，圖中是1名機車騎士正戴著1頂後方「破了大洞」的安全帽，從洞中還可以看見駕駛明顯地戴著帽子，甚至還在洞內放上疑似行車紀錄器的物體，讓目擊民眾各個看了傻眼，而原PO也說「介於安全與不安全之間」。

1名網友日前在路上撞見1名機車騎士頭戴「不安全的安全帽」，原來安全帽的後方竟破了大洞，都可以直接看到騎士的後腦杓。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友看到如此「不安全的安全帽」紛紛留言痛批，「有夠可憐一點觀念都沒有」、「等一下，這是頭殼有洞的體現版嗎」、「微安全帽」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友看到如此「不安全的安全帽」紛紛留言痛批，「有夠可憐一點觀念都沒有」、「等一下，這是頭殼有洞的體現版嗎」、「微安全帽」、「下雨天可以算他腦袋進水了吧」、「西瓜皮本來就有戴跟沒戴一樣了」、「給你看一下這是我的後腦殼子」、「這不是傳說中的頭殼幾康嗎？」「這是3D 立體畫對吧，別騙我了」。

根據「道路交通安全規則」第88條第2項規定「機車駕駛人及附載座人應依規定配戴安全帽」，安全帽必須經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌，且帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事，應為全面式或露臉式，違者可處600以上1200元以下罰鍰。