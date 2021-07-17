台中市25歲張姓男子，於網路上認識1名女子，女子要求張男至超商購買遊戲點數，作為驗證身分的保證金，張男不疑有他地直奔超商，卻在操作機台時因輸入錯誤頻頻卡關，被機警店員察覺報警，成功阻，守住自己的荷包。事隔1個多月，該轄區所長李健瑋頒發「市民之光」感謝小7店員。

警方指出，文正派出所警員曾品崴、謝承翰6月下旬，接獲超商通報，稱店內疑有詐騙案件，旋即赴現場了解，得知張男當日為與女網友見面，遵照對方指示至超商購買遊戲點數，可張男對機台不熟練的操作方式且不斷的與人通話，店員即察覺有異。

機警的趙姓小7店員說，要進一步確認，還不忘拍拍張男肩膀打氣說「穩住！」；員警趕抵勸他「有心交往，不會叫你買點數、匯款」，一眼識破這是百分之百的詐騙手法，張男也慢慢聽得下去，感謝店員機警報案及警方即時攔阻，守護他辛苦賺來的血汗錢。

市警第二分局長蔡元戎表示，感謝超商趙姓店員全力配合與支持警方反詐騙工作；文正派出所長李健瑋至超商頒發感謝狀及禮品，提醒民眾，若有詐騙疑慮請撥165反詐騙專線諮詢，不要跟自己的荷包過意不去。