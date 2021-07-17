花蓮縣長徐榛蔚在記者會上開箱自己的地震緊急避難包，呼籲民眾應提早準備。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣近日不斷出現連環地震，繼14日的42起及16日連續16起地震後，今天從凌晨迄今，又出現5震，由於震央有往北移趨勢，專家示警「民眾須提高警覺」，加上0206大地震，花蓮縣政府不敢掉以輕心，已整備全縣173個收容所應變，規畫在德興運動場設置防災公園，以備不時之需。

今天凌晨3時22分花蓮出現芮氏規模3.3的地震，1小時內又連續震3次，好不容易平靜一段時間，沒想到早上8時43分又震1次，共計5震，位子含花蓮縣近海，吉安鄉及花蓮市，最大規模3.9、最大震度則為4。

由於14日發生的42起連環地震，及16日的連續16震，中央氣象局雖研判這2天的連環地震是7、8日曾發生2起規模5.4雙主震的餘震，指出能量有在釋放，同時也推測後續餘震恐持續至少1周，規模4到5不等。

雖然地震發生處是歐亞板塊與菲律賓海板塊交接處，相互擠壓是好發區，且地表構造複雜、破碎，當板塊相互擠壓碰撞時，就會透過地震釋放能量。不過破碎帶地震序列震央有北移趨勢，專家也提醒民眾仍須提高警覺。

因3年前0206大地震發生，縣府不敢掉以輕心，日前召開全縣防災整備會議，請各鄉鎮市公所，將臨時收容所相關資訊公告於官方網站，共盤點出173個收容所，提供民眾逃生避難，縣長徐榛蔚昨也前往德興運動場，視察防災避難空間，與相關單位商討協調收容相關設施布置。

另外，徐榛蔚昨也在臉書及記者會上開箱自己的地震緊急避難包，含手套、3天份量的食品及飲用水、重要證件影本、清潔用品、照明用品、衣物、醫療用品及其他備品等，呼籲大家提早準備，同時也提醒民眾可準備哨子在不幸受困時對外呼救，強調近期均須隨時保持高度警覺，多演練掩護保命，才能臨危不亂做好逃生準備。