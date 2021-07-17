受到通貨膨脹數據飆升的影響，在美國中古車比你想得更值錢，里程數超過16萬公里的老爺車，今年在二手車市場的價格已上漲超過3成，顛覆市場想像，專家表示，由於民眾對搭乘大眾交通工具仍有疑慮，加上晶片荒造成新車生產線受阻，才導致二手車價格出現飆漲。

CNN報導，美國多處地區逐漸解封，民眾開始回到工作崗位，對於車輛的需求出現反彈，導致供不應求的狀況持續惡化，二手車價格已被推至極端，即使里程數已達到六位數的汽車和卡車也是如此。

購車網站Edmunds.com數據顯示，去年夏天，里程數超過16萬公里的二手車，平均價格為12700 美元，不過今年同類型的車輛已經飆漲至16500 美元，漲幅超過3成。

此外，過去一年來，里程數落在24萬公里的車輛，平均價格也漲了25%，是相當罕見的狀況，分析師Ivan Drury認為，目前所有二手車的價格都在漲價，整體而言，二手車的平均價格已比去年上漲了約27%。

Ivan Drury說：「汽車晶片供應鏈中斷，讓製造商在生產新車時遇到麻煩，且經濟強力反彈，民眾重返工作崗位，為了減少人群接觸選擇自駕，因此目前市場對汽車和休旅車的需求相當龐大，卻沒有足夠的庫存量來滿足需求。」

美國6月整體和核心消費者物價指數（CPI）持續上揚，年增率達5.4%，高於預期的4.9%，不過有三分之一來自二手車與卡車價格的貢獻，月增10.5%，增幅寫下單月新高。

即使如此，金融集團Harris Financial Group創辦人Jamie Cox表示，CPI數據看起來十分驚人，但其中有三分之一來自二手車價格，因此我認為通膨數據只是短暫上升，只要等到需求開始下降，數據也會趨緩。