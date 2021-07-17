今天在大聯盟場上藍鳥以10：2戰勝遊騎兵，為下半季首場比賽開了好彩頭，而上半季狀態超級火熱的美聯MVP候選人小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)今天表現依舊搶眼，總計3打數擊出2支安打貢獻4分打點，其中2安都是全壘打，目前打擊率.335，相當可怕。

藍鳥今天首局就展開攻勢，小葛瑞洛擔綱第三棒率先開轟，擊出左外野方向陽春全壘打，比數來到1：0，接著藍鳥在第3局上演煙火秀，西曼(Marcus Semien)、赫南德茲(Teoscar Hernandez)、葛瑞喬克(​Randal Grichuk)接連開轟，將比分擴大到5：0。

接著第4局畢謝特(Bo Bichette)擊出帶有打點的一壘安打再添1分，第6局他同樣貢獻一壘安打追加分數，比數來到7：0，然後這時小葛瑞洛再次發威，選第一球就揮棒，敲出左外野方向3分炮，一下就把分數拉大到10：0，讓遊騎兵投手相當絕望。

The only two players with 30 home runs this season:



Shohei Ohtani ... and now Vladimir Guerrero Jr. 🚀



(via @MLB)pic.twitter.com/7Mt2jIOQdC — SportsCenter (@SportsCenter) July 17 2021

而最後遊騎兵在9局上半攻下2分，避免比賽被剃光頭，但最後仍以2：10慘遭藍鳥痛宰，今天投手賴爾斯(Jordan Lyles)吞下敗投，目前5勝6敗，自責分率高達5.60。而藍鳥這邊羅比瑞(Robbie Ray)拿下勝投，目前8勝4敗，自責分率2.93，是本季表現不錯的先發投手。

打線部份以小葛瑞洛3打數2安打最為優秀，他擊出雙響炮也讓自己本季全壘打數來到30支，目前還差全壘打王大谷翔平3支，只要他繼續保持狀態，還是有機會追上大谷翔平，而兩人本季的競爭也相當激烈，到底誰能獲選美聯MVP非常難說，但這就是棒球好看的地方了！