講到錢，容易傷感情，但不說清楚，恐怕產生誤會。日前Dcard一名男網友就PO文抱怨，稱女友買1500萬房子後問他是否同住，原PO答應，女友便依據該區平均約3萬的租金價，提出算他5折，一個月1.5萬元房租的要求，水電另計，可原PO聽到這方案相當傻眼，直呼「有人跟男友收租金？」引發網友熱烈討論。

根據Dcard該文內容，原PO指出，家住新北的女友，因為通勤上班要1小時，所以在家長贊助下，日前買了一戶1500萬元的房子，並詢問他「要不要一起住？」盼2人婚前同居，適應彼此生活習慣，而原PO當場也同意了。但就在原PO答應同住後，女友稱該區平均租金約3萬，所以打算一個月跟男友收1萬5千元，「收你一半就好」，水電則另計。

原PO當場聽完越想越不對，忍不住上網詢問「有人在跟男友收租金的嗎 而且還按照市價算的……我住不住他不是都要自己付房貸嗎？」強調自己認為收水電費合理，但高額租金讓人難以接受，並質疑「我還以為她是希望我陪她，結果她是要找人分擔房貸」、「以後結婚也是要繼續幫他繳房貸，但是都沒有我的名字？？」接著還估算房租1年約18萬，30年就約540萬，然後驚呼「這也不是一筆小錢欸！」

此文一出，網友展開熱議，有人認為「蠻合理的，你跟女友在外面合租房子，不也一起付租金嗎？」但也有人同意原PO感受，直言「立場互換時就不是使用者付費」，另外也有人客觀剖析，表示「你覺得1小時的通勤值不值得1萬？如果值得你去住就當在外面租屋，但若婚後繳房貸卻不是共同持有，感覺就不太好了。」