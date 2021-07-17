台積電創辦人張忠謀出席APEC非正式領袖會議喊話，台灣需要儘快取得更多疫苗，說明台灣目前疫苗短缺的困境。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長陳玉珍表示，國民黨執政四縣市表達願購買500萬劑疫苗時，民進黨政府稱台灣疫苗足夠，不需要開新專案，對照張忠謀的談話，再次顯示民進黨只顧政治，不把人民健康放在優先考量，睜眼說瞎話。

陳玉珍指出，國民黨執政的四個地方縣市表達願500萬劑疫苗，蔡政府卻百般阻擋，原因在於擔心國民黨若買到疫苗，凸顯執政黨無能，因此用疫苗足夠的理由阻擋，非常荒謬，呼籲民進黨政府痛定思痛，不要刁難、阻擋國民黨提出的疫苗採購案。

陳玉珍強調，疫苗數量當然是越多越好，疫苗覆蓋率從原本設定的整體人口65％，朝100％努力沒有不好，呼籲中央政府要做事幫忙，不要只顧政治，棄百姓健康不顧。

民眾黨立委張其祿也說，近期雖然陸續有疫苗抵台，實際上疫苗還是不夠，是連打第一劑都不夠，更何況還要打第二劑，尤其是新冠肺炎病毒不斷變種，疫苗涵蓋率應該從原本設定的總人口65％，應該要再向上提升，保守估計，台灣至少要取得4000萬劑以上疫苗。

張其祿痛批，台灣疫苗數量不足是事實，政府卻還在搞劑次人口比，意圖美化數字，顯然政府是知道疫苗短缺的問題，呼籲政府除了靠國際友邦及民間企業捐贈外，疫苗取得還是要自立自強。