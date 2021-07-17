清境農場暑假期間除每天綿羊秀表演2場，每天還有2場馬術表演。（清境農場提供／盧金足南投提供）

清境農場在疫情期間關園兩個月後，歡喜迎客。（清境農場提供／盧金足南投提供）

清境農場每天還有2場馬術表演，遊客不用出國就可欣賞具國際水準精彩的馬術秀表演。（清境農場提供／盧金足南投提供）

最受大小朋友歡迎年度大戲，清境夏風車節熱烈登場。（清境農場提供／盧金足南投提供）

宅在家太久，今日是微解封第一個周末，南投縣清境農場早上入園人數500多人，清境農場暑假期間除每天綿羊秀表演2場，最吸人氣的綿羊剃毛秀，是園區的熱門景點，每天還有2場馬術表演，演出的利比扎馬都有得到利比扎馬國際聯合會的認證，利比扎馬是世界八大名馬之一，英國皇室重要慶典指定用馬，遊客不用出國就可欣賞具國際水準精彩的馬術秀表演。

清境農場做好萬全準備迎接遊客，要求保持防疫距離，拍照要佩戴口罩，受歡迎的馬術表演圓形場地，很多遊客保持座位距離，座位中間打「X」欣賞駿馬表演，遊客都很自律，以守防疫規定，珍惜能出遊的時間。

歷經新冠肺炎疫情將近2個月全國三級警戒，清境農場為迎接喜愛擁抱大自然遊客到來，開園前已先與台中榮總埔里分院合作至國民賓館進行全場員工首次新冠狀快篩劑檢測，確保遊客與農場第一線接待員工安全。

清境農場場長董玉文指出，為了讓遊客能玩的安心，重新開園營業後，依中央流行疫情指揮中心規定，除了請遊客入園體溫測量、手部消毒、實聯制登記、保持社交距離外，農場也有許多防疫配合措施。

清境農場場留客容量降載至40％，大約3000人、綿羊秀及馬術秀場域也配合維持1.5公尺社交距離，梅花座原則降載、草原各賣店與餐廳不提供內用只限外帶，遊客可至戶外定點用餐，依規定保持安全距離，避開群聚，遵守用餐時不交談

、不邊走邊吃等規定。

全區環境除加強定時消毒頻率外，設施也在使用後立即清消，並隨時滾動檢討相關措施，防疫工作做好做滿，清境農場夏天氣候非常舒爽，適合閤家大小來避暑賞遊。

最受大小朋友歡迎年度大戲，清境夏風車節熱烈登場，清境農場歡迎國人前往清境農場感受高山原野自然之美。國民賓館為應遊客用餐需求，特別每天精心推出限量便當歡迎預購，農場特產品提供部分經典商品9折優惠，暑假就是不能錯過牧羊人體驗活動，把握跟小羊近距離互動、擁抱可愛小羊的機會。