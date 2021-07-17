慈濟高中疫苗接種站等候施打疫苗人潮被安排在座位等候。（程炳璋攝）

慈濟高中疫苗接種站場外等候人數分流，排隊秩序良好。（程炳璋攝）

台南市17日恢復施打AZ疫苗，安平區慈濟高中設大型接種站，原可施打2500人，預約人數不如預期，僅約1500人登記，17日現場排隊秩序良好，工作人員認為AZ疫苗不討喜，民眾較偏愛其他種類疫苗。

繼7月初莫德納疫苗引起民眾踴躍施打，台南市又恢復AZ疫苗施打，50歲以上與第9、10類民眾都可上1922系統預約登記施打，台南市17日在安平區、麻豆區與新營區設大型接種站，皆可容納2500人的接種數，3站預約人數都未滿，其中安平區慈濟高中施打站最多人預約僅1500人。

慈濟高中17日一早就有民眾依預定時間到場，依照安排的動線進入，現場秩序良好。台南市民政局人員表示，這周接種人數在掌控中，加上民眾年齡層下降，更懂得分時段施打，未發生以往擠在同一時段湧入，大排長龍到場外的情況。

AZ疫苗登記人數明顯不如預期，慈濟高中接種站17日登記數未滿，18日僅有數百人登記，基層工作人員認為民眾對疫苗種類存有迷思，影響施打意願。

台南市民政局表示，目前疫苗施打預約都透過1922系統登記，年齡層條件下降到50歲，可打疫苗者更多，台南市持續設站大規模施打疫苗。

台南市議會提供場地作為接種站，台南市衛生局決定18日將在市議會1樓大廳小規模施打200多人，民眾仍需預約登記，才能前往施打。