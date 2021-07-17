東京奧運就快要開始了，選手和代表團也紛紛開始移動到日本東京備戰，而此前早已到達日本的烏干達代表團傳出人員確診消息，也讓整個團隊氣氛相當低迷，在這樣的狀況下今天又傳出壞消息，那就是其中一位選手莫名失蹤。

據日本新聞媒體《NHK》報導，這位20歲的舉重選手在團隊新冠肺炎篩檢前失蹤，而他離開前在房間留下了一張紙條，上面寫說：「回國生活太苦了，不想回去，我想在日本工作！」此話也震驚了外界和烏干達代表團，目前仍不知道他到底去了哪裡。

據警方調查表示，這名20歲小將購買了前往名古屋的新幹線車票，但實際去了哪還在調查中，這對烏干達團隊來說是一大打擊，他們先前到日本時已傳出兩人確診，如今又發生這種離奇的事件，相信讓團隊非常頭大。

烏干達代表團共有9名運動員，於6月19日抵達日本，入境檢疫時發現1員染疫，另8名選手前往賽前集訓，而6月23日下榻飯店時又有1員確診，其餘隊員當天都被帶到飯店隔離14天，直到最近重新訓練，又傳出選手離奇失蹤，讓工作人員、當地居民都相當擔心他的安全與健康狀況。