上周例假日，高雄市興達港觀光漁市湧入大批人潮，引發外界抨擊，也搞得隔日必須停市清消，市長陳其邁因此呼籲民眾再忍耐一下，不要一窩蜂前往，可今（17）日適逢微解封後第一個周末，警方防疫不敢大意，下午1時半預計實施車流管制，若進場民眾超過350人，將暫時封閉周遭3個路口，除此之外，還會在漁市周遭加強違規拖吊，遊客若逗留飲食就開罰3千元。

全台疫情三級警戒，上周六、日，興達漁港卻出現大排長龍的人潮，令不少網友看傻眼，有人甚至在臉書社團「爆廢公社二館」PO出現場照，以酸嗆的口吻詛咒「好好熱鬧的漁港喔，得病就不要靠腰」。

面對擋不住的排隊人龍，市長陳其邁除疾呼大家不要一窩蜂前往，隔日還勒令休市全面清潔消毒，並請市府經發局、海洋局及警察局研擬相關措施，加強管制，該區警方因此預計今（17）日下午1時30分起實施3路口管制，分別為茄萣區民有路與濱海路口、民有路與大發路口、濱海路與大發路口，希望駕駛遵循指揮依序駛離，或將車輛停放至其他處所，再步行前往漁市場採買，同時還會要求民眾，採買完畢民眾用最快速度離場。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。