中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，重創內需勞動市場，但與此同時，製造業、科技業等出口導向廠商卻喊缺工，但主計總處大幅上修台灣2021年GDP預估值達5.46％，對此，工鬥團體認為，各種產業受疫情影響的狀況是不均的，有些產業的獲利仍然持續成長，「疫情影響」不應作為今年停漲基本工資理由，基本工資仍應調漲，而針對受疫情影響產業，應以紓困方案給予補貼，使企業足以給付勞工調漲後基本工資。

工鬥指出，1980年代至今，台灣的GDP一路上升，就連去年全球苦於疫情之時，台灣的GDP還是傲視全球地逆勢成長；但台灣勞工的「實質工資」卻沒有反應這樣的上升趨勢，從90年代起至今，幾乎沒有提升，作為工資水平底線的「基本工資」更一直過低，不但未隨經濟成長而有相應調整，也無法滿足在台生活者愈來愈高的日常開銷。

工鬥認為，今年台灣疫情雖然較去年嚴重，然而主計處在今年6月仍大幅上修GDP預估值至5.46％。由此可見，在許多勞工苦於失業、被放無薪假等疫情困境時，各種產業受疫情影響的狀況是不均的，有些產業（尤其非內需產業）的獲利仍然持續成長，故「疫情影響」不應作為今年停漲基本工資理由。我們主張，基本工資仍應調漲，而針對受疫情影響之產業，應以紓困方案給予補貼，使企業足以給付勞工調漲後基本工資。

另一方面，在疫情期間「家務移工缺工」的狀況，工鬥說，凸顯政府對其勞動條件保障不足，應儘速通過《家事服務法》，使其整體勞動條件有所保障，才能穩定長照人力，而在《家事服務法》尚未通過前，至少應將目前家務移工僅有1萬7000元月薪，調漲為基本工資，並針對經濟困難長照家庭給予補貼。