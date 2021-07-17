大陸央視新聞報導，大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室17日發表聲明，強烈譴責美國政府無端抹黑香港營商環境，並對該辦官員實施所謂制裁，指出美方這一舉動嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，是對中國政府和人民維護國家利益的公然挑釁，更是色厲內荏的無聊政治表演，其霸權主義行徑註定徒勞無功。

聲明指出，修例風波以來，面對香港回歸以來最嚴峻的局面，中央堅持依法治港，果斷連續出手，推動「一國兩制」重回正軌，香港不僅實現由亂及治的歷史轉折，而且正迎來穩定繁榮的光明前景，這一切都將載入中國和人類的發展史冊。

聲明說，這裡倒是有必要指出，長期以來美國一些政客在香港事務上扮演著極不光彩的角色，他們與反中亂港分子內外勾連，肆意衝擊「一國兩制」紅線，妄圖發動港版「顏色革命」，他們才真正是香港民主自由和高度自治的破壞者。此次美方炮製所謂「商業警告」，是其在政治上失敗後，又企圖從經濟上干擾香港的發展，真實目的昭然若揭，也讓世人看清了美國一些政客內心的孤立與無奈。

聲明表示，香港中聯辦作為中央駐港代表機構，嚴格按照《憲法》和《基本法》履職盡責。將堅定地落實中央全面管治權，堅定地支持特區政府依法施政，堅定地維護香港社會大局穩定，全力捍衛國家主權、安全和發展利益，全力推動「一國兩制」事業行穩致遠。

這是崇高的歷史責任，恪盡職守，光榮正義，守護香江，幸甚至哉。

美國對中聯辦官員的先後制裁，除了更加激起該辦對美國政客的蔑視、更加激發他們為國家利益而戰的堅強意志外，毫無其他意義。

聲明強調，香港是中國的香港，「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役」，任何插手干預香港事務、遏制中國發展的企圖都註定會失敗，對美方的肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊。