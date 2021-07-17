擔任高端疫苗受試者的前副總統陳建仁日前自爆接種安慰劑，引發外界熱議。前衛生署長、台灣病友聯盟創立人楊志良今年4月加入另一家國產疫苗「聯亞生技」的臨床試驗，但疫情升溫之際，卻無從得知自己接種的是不是安慰劑，他抨擊聯亞此舉是違反醫學倫理，為此他放棄試驗，前往接種公費AZ疫苗。

聯亞生技今年4月曾高調宣布楊志良參與臨床試驗，成為臨床試驗的最後一名收案者，但楊志良近期卻退出了臨床試驗。楊志良表示，個人參與試驗是為達到科學上證明疫苗是否有效， 因此須實施雙盲測驗。受試者為了個人、公眾的利益，需放棄知道自己是實驗組還是對照組，也就是放棄知道是否施打疫苗或安慰劑。受試者當然希望自己是實驗組，因為相信這個藥物或疫苗是有效的，自己能夠超前部署，得到治療和免疫。

在試驗的過程中，受試者要多次接受注射及抽血檢驗，但在解盲後要有知的權利、獲得補救的權利。楊志良表示，在醫療倫理上，理應在疫情升溫之際主動告知對照組，但他多次詢問聯亞都不得而知 ，負責的護理小姐說要問醫師，醫師說要問公司，沒有得到答案。因此他也放棄試驗，前往接種公費AZ疫苗。

楊志良表示，現在疫情嚴峻，而他是高齡者，輪到他打疫苗就去接種，理所當然，更有趣的是陳建仁先生他施打高端的實驗疫苗，而高端在6月初就高調宣稱如何如何有效，他之後得知是屬對照組，施打合格的疫苗也理所當然，至於陳建仁一再高調支持高端疫苗是基於個人信念、支持發展國家生技產業，還是另有圖謀？台灣是多元社會，飯後茶餘仍可高談闊論，這陳建仁在高端2期解盲後施打疫苗是完全兩件事。