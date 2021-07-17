國民黨北市議員羅智強昨(16日)上午公開呼籲，中央小動作不斷，台北市長柯文哲應自救，透過雙城論壇向上海復星採購足額疫苗，但柯昨下午回應，若台積電、永齡他們採購都遇到困難，那他去買應該困難更多。羅智強隨後於昨晚18時許在臉書限時動態發起投票，詢問大家「台北市該不該買疫苗自救？」今(17日)上午他也在臉書公布最新結果。

柯文哲16日表示，「之前北市府也有透過各管道在詢問買疫苗可能性，後來因為台積電、鴻海／永齡跟慈濟出來，我認為他們買疫苗如果都會遇到困難，我去買應該困難更多，現在有3團體願意率先購買，已經有1500萬劑，我也認為對於目前很多問題可有相當程度解決，我也密切在看這三家買疫苗到底遇到什麼困難，相信若他們都會遇到困難 ，我去買應該困難更大。」

對於柯文哲的說法，羅智強今計算，依人口比例公平來計算，北市人口260萬，佔全台灣人口比例約11％，關於民間團體捐贈的1500萬劑，若分11％給台北，大約是165萬劑，加上目前中央配給台北約80萬劑疫苗（其實中間有20萬劑是中央專案保留），大約是245萬劑；若以人口覆蓋7成為群體免疫目標的話，北市需要的疫苗260萬X2劑X0.7=364萬劑，則北市大概還有119萬劑的缺口；若要以覆蓋8成為高標的話，則需要416萬劑，則北市大概還有171萬劑的缺口。

正因如此，羅智強說，若不計算尚未得到國際認證、連柯文哲都沒信心的國產疫苗，在年底前，中央顯然不太可能補足台北市所需缺口，所以他主張北市應該自購疫苗，以填平缺口。

對此，羅智強在臉書限時動態發起投票，關於「台北市該不該買疫苗自救？」他說，不到24小時，有近6000位民眾，有96％的民眾支持自購；他說，認同柯文哲說他要買疫苗「很困難」，因為民進黨一定會全力阻擋，但選出市長，本來就是要這位市長，為台北市民的生命安全，負起千斤重擔、千難萬難也要做，不是嗎？盼柯文哲能為台北市民堅強「戰」起來。