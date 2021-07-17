東勢林管處所轄15條步道自7月13日至7月26日開放，今天是微解封第一個周末，有登山客一早在臉書貼文，指台中市松鶴部落德芙蘭步道疑聽到黑熊吼叫聲，嚇得趕緊撤退下山。東勢林管處表示，大雪山及谷關一帶山區、步道均屬黑熊活動熱區，呼籲民眾如發現黑熊出沒請盡速通報。

德芙蘭步道地處台八線旁，是和平區松鶴部落的後山，步行約3小時。有山友今日一早沿著德芙蘭步道健行，疑似近距離聽到有兩隻黑熊吼叫聲，嚇得趕緊折返下山，並貼文呼籲山友不要上山。

東勢林管處指出，目前並未接獲東卯山德芙蘭步道有熊叫聲通報，但根據東勢處過往之黑熊調查，東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設有「有熊出沒」警示牌。

由於疫情期間山區多條步道暫停開放，生態日漸豐富。東勢林管處指出，步道內生物資源豐富，請登山民眾在黑熊活動熱區登山時應結伴而行，並隨身攜帶熊鈴或胡椒噴劑以備不時之需，食物應收妥減少吸引黑熊靠近的可能，如果與熊不期而遇，請保持冷靜，安靜緩步退後離開，勿大叫奔跑或背向黑熊。

東勢林管處提醒，大雪山及谷關一帶山區、步道均屬黑熊活動熱區，登山時請注意上述原則，如有發現黑熊出沒，請通報林管處：04-25150855。林管處所轄15條步道自7月13日至7月26日可進入，仍請民眾注意防疫措施。