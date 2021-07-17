大陸央視新聞17日報導，山東省德州市樂陵市統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）辦公室17日消息，山東龐大調味食品有限公司（龐大公司）16日從印度進口的小茴香貨物外包裝核酸檢測初篩疑似為陽性。接報後，樂陵市委、市政府高度重視，迅速做好檢測、排查、追蹤溯源等處置工作。

經核查，該批貨物共600袋，重1萬5000公斤。2021年4月20日從印度蒙德拉港啟運，5月21日到達青島港，在港口進行了統一的貨櫃外層噴淋消殺。7月16日，運抵龐大公司。經樂陵市疾控中心對相關貨物進行檢測，其中貨物外包裝樣本核酸檢測疑似陽性；經德州市疾控中心進行複檢，貨物外包裝核酸檢測複檢結果為陽性。目前，該批進口貨物已全部封存在車輛集裝箱內，未使用和流入市場。

事件發生後，樂陵市立即啟動非冷鏈進口貨物疫情防控應急預案，對涉及的貨物和運輸車輛全部封存，對13名相關接觸人員實行了管控，同時迅即開展核酸檢測，核酸檢測均為陰性。

按照非冷鏈進口貨物疫情防控有關規定，樂陵市將進一步嚴格落實常態化疫情防控措施，加大非冷鏈進口貨物檢測力度，全面做好對從業人員、貨物及環境的排查檢測等工作。