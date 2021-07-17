一早許多民眾前來排隊準備參拜。（趙雙傑攝）

工作人員提醒保持安全距離。（趙雙傑攝）

台北市頗負盛名的大龍峒保安宮日前率先「微解封」，行天宮也在今日跟進，並遵守室內不超過99人的防疫限制。適逢周末，虔誠信徒絡繹不絕，保安宮不到9點就出現排隊人潮，行天宮參拜民眾更是踴躍，廟方人員也在入口處仔細計算人潮，確保防疫計畫滴水不漏。

雖然宗教場所在三級期間原則上不開放進入，但內政部釋出「宗教場所防疫管理措施」指引，規範室外廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教建物，每人前後左右須距離1.5公尺（2.25平方公尺容留空間計算），最多99人，即使面積多餘2.25平方公尺仍不能超過上限人數。

信徒雙手合十拜拜祈求平安。（趙雙傑攝）

民眾做好安全防護前來參拜。（趙雙傑攝）

保安宮經一番爭取後，率先於13日執行微解封，開放前殿龍門供信徒上香，門口也有工作人員協助壓按計數器，確保人員不超過99人，現場秩序良好。

保安宮董事長廖武治說，開放後平日人潮算少，但周六人數漸多，即便今日豔陽高照，不到9點就有民眾在門外排隊進場，為開放後首見，除了年紀較長的信眾外，也有年輕夫妻帶孩子來祈福，盼望疫情早日過去，也祈禱國運安康。

今日也是行天宮首度開放的第一天，自上午8時開放自下午5時，只讓民眾入內參拜，不提供收驚、求籤等服務。廟方人員表示，8時許就有民眾陸續到場參拜，現場也有備妥酒精，入內全數都要進行體溫量測，眾人也很配合實聯制，都會自動拿起手機掃碼。

廟方人員說，雖然假日人潮湧現，但因入內有20分鐘管制，且室內規定99人，扣除保全、工作人員後僅剩50人，因此讓某些信眾打退堂鼓，只待在外庭雙手合十參拜。由於廟方已關閉多時，眾人對開放一事都很開心。