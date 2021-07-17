新冠肺炎疫情衝擊國內就業市場，台中市政府勞工局開辦「安穩僱用計畫2.0」，僱用經台中市就業服務處推介失業勞工，且連續僱用滿30日並符合相關規定，即可申請發給安穩僱用獎助，且勞雇雙方均可領取，雇主最高可領3萬元，勞工最高可領2萬元，即日起在就服處開放線上申請。

台中市勞工局長張大春表示，在疫情衝擊下，勞工因企業業務縮減或關廠歇業被資遣，或自營業者收入銳減；勞工局申請勞動部補助辦理「安穩僱用計畫」獎助津貼，雇主資格只要無實施減班休息或大量解僱勞工，且有投保就業保險的民營企業、團體或私立學校皆可，失業、未有參加就業保險或勞工保險紀錄者皆可申請登記。

台中市就業服務處說，雇主與勞工於今年9月30日（含）前，到「台灣就業通網站」計畫專區線上申請，雇主有僱用經就服處推介且領有安穩僱用獎助推介卡的失業勞工，僱用期間連續滿30日，薪資為按月計酬全時工作僱用者，依受僱人數每人每2個月發給1萬5000元，最長4個月，最高發給3萬元。

另薪資非按月計酬全時工作僱用者（如部分工時或按件計酬），則每人每2個月發給7500元，最高發給1萬5000元。失業勞工部分，經就服處推介僱用，受僱期間連續滿30日，屬按月計酬全時工作者，每2個月發給1萬元就業獎勵，最長4個月，最高發給2萬元；薪資非按月計酬全時工作者（如部分工時或按件計酬），每2個月發給5千元就業獎勵，最高發給1萬元。

就業服務處提醒，「安穩僱用計畫2.0」媒合推介，自今年12日起至9月30日止，企業及失業或待業中的勞工，有需求者都可以至「台灣就業通網站」辦理線上申請作業。