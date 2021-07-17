大陸人氣女星楊冪2018年宣布結束與劉愷威5年婚姻，兩人所生女兒「小糯米」交由男方照顧。楊冪不久後傳出與小她3歲鮮肉男星魏大勛交往，但兩人頻傳分分合合，讓人霧裡看花。最近港媒報導，由於疫情影響，楊冪已經1年沒跟小糯米見面，母女倆近來只能靠視訊維繫感情，而當事人暫時無回應，不知真偽。

楊冪貴為人氣演員，2017年曾有媒體報導她年收入高達人民幣2億（約8.6億台幣），與劉愷威離婚後，楊冪的感情動態便受到外界關注，之後有人目擊她與魏大勛穿情侶鞋看展，男方第一時間稱只是朋友關係，但對於後來同住飯店、同居等傳聞都無回應。日前，楊冪接受專訪，卻稱還在等自己的「彩虹」，戲中的女主角若沒遇到適合的愛情，寧可選擇單身，但當遇到後就會發現以前的風雨都不算什麼，一席話被解讀為分手魏大勛的單身宣言。

楊冪、劉愷威離婚3年。（圖／翻攝自劉愷威微博）

據《東網》報導，雖然感情成謎，身為母親的楊冪仍然十分享受和小糯米相聚的時光，2018年離婚後就常被直擊到香港快閃見女兒，甚至抽空參加女兒運動會，而劉愷威平時扛起照顧女兒責任，若有工作就會拜託父親劉丹幫忙，劉丹先前受訪透露，今年將升小學2年級的小糯米非常乖巧，對抗疫情也很聽話，平時口罩戴緊緊，衛生習慣相當自律。

然而近2年來因疫情關係，楊冪無法再像之前當空中飛人快閃探女兼顧工作，她戲劇工作一檔接一檔不得閒，也因此至少1年沒回香港抱女兒，只能透過視訊關心女兒的日常。今年農曆新年，劉丹被問是否楊冪有來跟小糯米過節？劉丹秒回：「不知道」，立刻跳過跟「無緣媳婦」有關的問題，他問記者有沒有其他問題，眾人沒說話，劉丹便說：「沒有啊？那再見」。

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