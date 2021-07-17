今天在大聯盟場上天使以5：6輸給水手，此戰大谷翔平表現普通，沒有揮出全壘打，總計5打數1安打貢獻2分打點，今天他首打席就展現企圖心想揮大棒，沒想到造成高飛球被接殺，第二次打擊同樣也以高飛球被接殺，接著連吞兩次三振，正當大家失望之際，他在最後一打席敲出帶有2分打點的一壘安打。

這也讓大谷翔平今天不至於以5支0收場，更幫助天使打下2分，可惜這2分不足以幫助球隊贏球，因為是在9局下半，而後面的打者出局，比數就以5：6收場，非常可惜。今天比賽天使派出希尼(Andrew Heaney)先發投球，他總計投4局被敲6安打失4分，目前累積5勝7敗，自責分率高達5.56。

天使本季在投手戰力上還是差人一截，就算大谷翔平和打線再會攻擊，戰績始終好不起來，但最近又因為外野人力缺乏，簽下了外野手伊頓(Adam Eaton)來補強戰力，不過在選秀會上他們共計20輪全部選了投手，算是為了將來好好打算，希望能在農場養出不錯的潛力股。

此戰天使表現最好的打者是佛萊徹(David Fletcher)，他5打數3安打貢獻1分打點，目前打擊率.314，另外沃許(Jared Walsh)也不賴，與前者一樣是5打數3安打貢獻1分打點，新同學伊頓適應不錯，今天4打數有2安打，還幫球隊跑回1分，史塔西(Max Stassi)則在2局敲出陽春炮貢獻1分。