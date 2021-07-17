迷因哏圖是當下網路社群新現象，文化大學廣告系對此將畢業展取名為「解迷因」(MEMEsight)，同時更展開線上調查，吸引300名師生與網友參與，並在自己臉書頭像上更換特效框，結果發現「看迷因」占46％的高比例，推測選擇此類民眾看待迷因，仍定義為娛樂面向，不需太過認真。

依照文化大學廣告系的調查顯示，28％參與活動的師生都是屬於「解迷因」，此類族群具探析能力，習慣透過網路社群蒐集時事；反之位居「傳迷因」16％者，則是網路訊息與自身想法相符合，容易產生共鳴，進而分享傳播。「創迷因」只拿到了10％，推測為抒發像是疫情等時事看法，回饋讓創作者對自身的想法，也更加肯定。

擔任第33屆文化大學廣告系畢業展活動設計者的曾玟瑜表示，本次的活動以疫情爆紅的迷因圖為媒介，分別歸納出4種不同類型的迷因人，分別是：「傳迷因之人」為大部分民眾的類型，以社群平台作為分享的主要媒介；「看迷因之人」，純屬擁有看過即可的心態；「創迷因之人」為最稀少的類型，會在看完迷因後自行創作，想法較為豐富且具有創造力；「解迷因之人」則為本次畢業展之主軸，期望在發展廣泛、不受拘束的網路資訊中，學會保持探究真理的心態，並在此過程中透過迷因解開你我之間的愁悶。

文化大學廣告系系主任鈕則勳提到，「解迷因」作為明年畢業展主軸有3個意義。首先，迷因是現今網路上最夯的現象，身為未來的廣告人，必須對於當下時潮脈絡進行關心及研究。其次，很多人看迷因及傳迷因，但是大都是知其然、不知其所以然，所以廣告系同學就想從「解」的概念出發，想解構迷因的構成原因，解讀相關廣為流傳的現象，同時解釋網友對迷因的看法。最後，希望藉由釐清相關細節脈絡，網友日後看到這些迷因哏圖，也能夠會有更多元的思考。

鈕則勳指出，文化大學廣告系第33屆畢業展預計將在2022年3月初至4月底舉辦，配合展覽先推出的網路活動，展開兩個小時就突破300名網友參與，呈現本次主軸「解迷因」的重要性。而努力走在行銷廣告研究第一線的文化大學廣告系，也期望透過未來一系列線上線下活動，帶起大眾針對迷因能有更多面向的思考。