新北市龜吼漁港市集未出現大批人潮。（翻攝）

北市僅有烏來區觀光大橋往環山路以上路段，景區人潮容流量達20％，市府不建議再前往。（翻攝）

北冷南熱！中南部景點湧人潮 北海岸人潮卻稀稀落落

北冷南熱！中南部景點湧人潮 北海岸人潮卻稀稀落落

新冠肺炎疫情「微解封」後首個周末假日，今（17）日中南部景區陸續出現人潮，反觀北海岸金山、萬里等消暑勝地人潮卻稀稀落落，未出現報復性出遊人潮，新北市僅有烏來區觀光大橋往環山路以上路段，景區人潮容流量達20％，市府不建議再前往。

萬里區長粘雪琴表示，三級警戒延續至7月26日，儘管中央政府「微解封」，但萬里區內景區的停車場仍持續封閉，知名景點野柳地質公園也配合市府防疫封閉至7月26日。

粘雪琴說，今（17日）上午巡視龜吼漁港市集、萬里維納斯海岸未見到大批遊客，也沒有排隊情況，反而是上周還有10餘名遊客排隊購物，人潮稀稀落落。

金山區長廖武輝表示，中央政府「微解封」，市府仍持續加緊防疫措施，並未開放區內景點，僅有中央開放的獅頭山步道，上午巡視2次人潮仍是稀稀落落，依據以往經驗步道可能於下午3時後才會有人潮，會再度派員前往巡視，嚴防人潮群聚。

依據新北市人潮儀表板顯示，僅有烏來區觀光大橋往環山路以上路段，景區人潮容流量達20％，不建議再度前往，其餘景區未出現大量遊客，此外，銀河洞、茶壺山、三貂嶺步道、青山瀑布、姜子寮絕壁持續封閉禁止進入。