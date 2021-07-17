阿里山國家森林遊樂區今天上午約有300人入園。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義市檜意森活村參觀民眾較平日增加。（嘉市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

微解封首個周末，嘉縣山區包括阿里山國家森林遊樂區、梅山太平雲梯未見大量人潮，阿里山遊樂區截至今天下午1點為止，入園人數約300人，太平雲梯人數較平日略增，上午約有200人登梯。

阿里山國家森林遊樂區總量限制3000人入園，今天上午僅約300人入園，預計下午還會有一批遊客上山，雖較平日每日平均約300人多，但相較過去暑假人潮，仍稍嫌冷清。

太平村長嚴清雅表示，今天上午雲梯約有200人左右登梯，比前幾天增加，但相比以前假日都有上千人登梯的盛況還差很多，老街商家、攤販約開6成，嚴清雅認為，疫情剛鬆綁大家都還有點怕怕的，旅行社等小巴還沒出來，加上60歲左右民眾最近打疫苗也有影響。

嘉義市檜意森活村今天上午的參觀人數較平日增加，整體算零星，有店家指出，微解封但仍不能進入店家內用，民眾覺得用餐不便加上尚未完全解封，所以參觀人數普通。