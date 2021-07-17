今天是微解封上路的第一個周末假日，高雄市澄清湖風景區吸引約2000名遊客入園散步，賞花、賞鳥，已達管制人數2800人一半以上。（林雅惠攝）

今天是微解封上路的第一個周末假日，各地觀光景點湧入不少人潮，截至中午為止，高雄市澄清湖風景區吸引約2000名遊客入園散步，賞花、賞鳥，已達管制人數2800人一半以上，另桃源藤枝國家森林遊樂區有208人入園，逾最高管制人數500人之3分之1，而茂林國家風景區管理處轄區十八羅漢山等風景區吸引199人賞景，多數遊客趁微解封假日到戶外踏青，呼吸新鮮空氣。

高雄市澄清湖風景區以三橋、六勝、八景為著名景點，園區占地375公頃，設有7公里的環湖步道、青年活動中心，提供遊客從事各種戶外運動遊戲的絕佳場所，今年配合全國防疫三級警戒，史上首度封園近2個月，13日起「微解封」有條件開放。

自來水公司第七區管理處觀光課長林頌富表示，澄清湖園區是都會森林公園，園區內生態豐富且種植3000多種植物，是「植物聯合國」，因此假日總是吸引大批遊客觀光。

林頌富說，今天微解封第一個假日，園區清晨4點就開放入園，截至中午為止，已吸引約2000名遊客入園，工作人員針對所有遊客要求做好防疫規定，包括實聯制、保持距離1.5尺，量體溫、戴口罩、酒精消毒等。

另藤枝國家森林遊客區微解封開放遊客最多人數500人，至中午為止已有208人入園。另茂管處轄區寶來、十八羅漢山等遊客至中午共有199人參觀，副處長李易蒼表示，寶來花賞公園及親水公園及十八羅漢山步道等，是遊客踏青好去處，今日微解封，遊客上山除了賞花、賞景，大多是趁著假日到空曠戶外呼吸新鮮空氣，紓解壓力。