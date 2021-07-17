45歲林姓街友趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金，因是要支付家人醫藥費的救命錢，顏心急如焚，高雄警方獲報後展開追查，一周後逮捕林男，發現他已花到只剩8萬多元，不僅大吃大喝，還住起飯店，每天花費近萬元，等同拿別人救命錢爽當大爺，全案依竊盜罪送辦。

31歲顏男8日晚間騎車回到三民區住家後，一時忘記將要支付家人醫療費用的15萬元現金，放置在機車置物箱內；不料隔天早上想到，錢放在停在自家門口機車內，打開置物箱卻驚見錢不翼而飛，嚇得火速報警求助。

轄區三民一分局沿路調閱相關監視器，循線鎖定一名林姓街友身分，林男隨機翻動機車置物箱翻找貴重財物，宛如隨機挖寶，沒想到竟然真的被他挖到15萬元現金；警方前天將林男逮捕，拿回剩餘的8萬6900元。

據了解，林男拿著15萬元現金，盡情享受生活，街頭露宿升級成住飯店外，還吃美食喝好酒，平均天花費近萬元，生活奢侈。