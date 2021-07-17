陸生與境外新生等外籍生不具備居留證與健保卡，無法納入公費施打疫苗，境外生權益小組發起連署：「無證境外生應可登記疫苗施打，全體境外生都應被納入防疫圈」，以維護學生權益，並提升社會整體免疫力。

本土疫苗不足，如今疫苗幾乎都由政府排定施打，包含陸生在內等境外生，不具備健保卡與居留證，難爭取到接種疫苗。

境外生權益小組表示，衛福部在7月13日推出公費疫苗施打線上登記系統，大部分境外生比照外籍人士，可以居留證還有健保卡登記預約，但陸生以及等待領取證件的新生等境外生，則無從進行登記，這不僅損傷了境外生權益，更對整個社會的防疫製造漏洞。

境外生權益小組指出，目前至少6000名的陸生、未申領居留證或健保卡的境外生及等待領取證件的新生，都是在台灣社會中共同生活的社會成員。在校園中的共同學習與生活，在社會中的流動與接觸，都不會因國籍和身分證件不同而有所差異。對這些境外生疫苗接種的排除，對於校園防疫、對建立全社會的免疫保護力，都有明顯的損害。

境外生權益小組提到，無法接受教育部近日回應陸生無法施打公費疫苗的說法，因此呼籲教育部不要迴避作為境外生主管機關的職責，承擔起對校園防疫與境外生權益的維護責任，應積極與指揮中心、陸委會等相關部會協調，無居留證或健保卡的境外生施打疫苗辦法，譬如透過學校為境外生造冊，或由教育部執行境外生疫苗登記專案。

境外生權益小組說，在台灣疫苗仍短缺的時期，境外生並非要求提升施打疫苗順位，而是要求所有境外生都可以和本地學生在同樣順位施打疫苗。

至於始終未獲得解決的陸生權益問題，境外生權益小組更強調，希望陸委會藉此機會檢討陸生在台「居留」身分問題，讓陸生可以跟其他國籍境外生及其他陸籍人士一樣申領居留證與健保卡，避免陸生成為在疫苗登記中唯一被排除的長期居住者。

境外生權益小組強力呼籲教育部、衛福部與陸委會積極協調，讓無居留證或健保卡的境外生可登記疫苗施打。不要讓境外生成為防疫漏洞，將共同生活的社會成員納入防疫圈，才能確實提升整個社會的免疫力。