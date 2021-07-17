大陸休漁期陸船越界捕魚猖獗，澎湖海巡隊16日於花嶼海域查獲大陸籍漁船「粵陽西漁39388號」母船及3艘快艇子船，強力押回偵辦；是日1名潛水客於東嶼坪海域抓海膽溺斃，海巡隊協助運送回港。

澎湖第八海巡隊16日下午接獲澎湖漁業電台轉述台灣漁船報案，於花嶼西方12浬海域有3艘大陸籍快艇干擾作業，請求派艇協處。

海巡隊立即通報線上巡防艇10038號火速趕往支援，果然發現大陸籍漁船「粵陽西漁39388號」母船及3艘快艇子船的蹤跡。

大陸籍漁船子母船越界侵入我國限制水域非法作業事證明確，海巡隊連續廣播3次命令停車受檢，陸船置之不理，更加速蛇行竄逃，巡防艇一路猛追，終於順利控制母船並強靠登檢，再喝令船長回收一旁3艘子船。

大陸漁船人船押回偵辦，船長及船員等12人，漁獲約2000公斤，船上無牛、豬肉相關製品；進港登岸全面快篩，所幸都是陰性，全船消毒作業及檢疫措施，全案依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例扣留調查裁處。

澎湖海巡隊表示，近期陸續接獲漁民反映10多艘大陸快艇經常集結於七美海域海峽中線處，伺機而動更破壞我漁船網具等情事，海上巡防艇積極作為遏阻歪風。

另，16日傍晚3名澎湖籍潛水客搭乘遊艇出海前往南方四島東嶼坪海域浮潛撿拾海膽，詎料直至深夜10時許，29歲望安鄉籍陳姓男子卻不見蹤影遲遲未上船，船友們緊急通報協尋，17日清晨發現救起，但人已無生命跡象。