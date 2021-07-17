花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段與北六路口，今天上午發生一起花蓮客運專車與藍色小小貨車碰撞事故，小貨車副駕傷重不治，駕駛2人則仍因受傷治療中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天上午，花蓮客運專車行經瑞穗鄉時，不慎在路口與一輛小貨車發生碰撞，撞擊力道強烈，小貨車當場被撞翻、客運擋風玻璃碎裂，所幸當時客運上無其他乘客，沒釀成重大死傷，不過小貨車林姓駕駛與黃姓客運駕駛重傷，仍正醫院治療，小貨車副駕、林男太太則因傷勢嚴重宣告不治。

今（17）日10時40分鳳林警分局接獲報案指出，瑞穗鄉溫泉路二段與北六路口，發生一起花蓮客運專車與藍色小小貨車碰撞事故，協請救援。

警方和救護人員到場，先行查看客運上是否有乘客，所幸當時無乘客，僅黃姓駕駛一人，貨車上則是僅有年約50歲的林姓貨車駕駛與46歲的妻子，不過3人因重傷，立即送往玉里慈濟醫院及玉里榮民醫院急救，而林男的妻子因傷勢嚴重，上午11時45分許宣告不治，其他2人仍正治療中。

據監視器畫面，當時客運正行駛在大馬路上，小貨車則於小巷子衝出，黃姓駕駛疑似閃避不及進而撞上，由於撞擊力道強烈，客運擋風玻璃整片碎裂，小貨車則直接翻覆。

經查，林與黃均有合格駕照，黃則無酒駕情事，林目前仍在抽血檢驗中，詳細肇事責任仍待鑑驗單位分析。