微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園攤販感嘆人潮比上周末微解封前夕還少。(蔡依珍攝)

微解封首個周末假日，虎頭山公園出現晨運人潮，但攤商直言，上周末微解封前夕人潮更多，17日跟過往相比不到2成，且警方驅趕的頻率更頻繁，根本沒生意好做。晨運的婦人則表示，虎頭山腳到三聖宮約1公里，過去市集綿延，如今只剩零星攤販，全部加起來不到10公尺，以往會運動兼逛街，如今只能「純運動」了。

轄管虎頭山公園的龜山警分局表示，為避免山客群聚，持續針對三聖宮沿線道路攤販加強稽查取締，及勸導民眾應規定戴口罩，以避免違反傳染病防治法。

桃園市觀旅局長楊勝評指出，觀察全市人流警示系統，除虎頭山9點多一度攀上2成人潮，其餘景點都維持1成以上，全數維持綠燈，未出現「報復性出遊」人潮。

楊勝評進一步說，桃園二級警戒時期，以人流警示系統管制人潮，達到該景點滿載人潮的6成就會亮紅燈，三級警戒不能出遊、警示系統無運作，但隨著「微解封」，也重訂標準，改成3成以下人流都亮綠燈，3至4成會亮黃燈，4成以上就會亮紅燈、進行路口管制、只出不進，呼籲出遊民眾多利用。

桃園市警局表示，觀察全市通勤主要幹道(台1線、台4線、捷運施工路段及國道各交流道周邊聯絡道路)、風景遊憩區(竹圍漁港、永安漁港、大溪老街、角板山台7線沿線、石門水庫、小人國、六福村、置地廣場桃園)及各大型購物中心，近一周車潮有明顯增加趨勢，為避免造成交通壅塞，已派員強化上、下班尖峰時段及例假日交通疏導作為，並預置線上警力處理突發事故，確保交通秩序與順暢，另各分局均針對易有人、車潮湧現處所，期前規畫以重點投入警力之方式，預防擁塞情形。

警方提醒民眾，縱然管制措施鬆綁，目前疫情警戒仍維持第三級，請民眾仍須注意防疫及遵守各項交通規範。