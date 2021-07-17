日管處表示，已完成水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用，另朝霧及玄光碼頭因結構受損較為嚴重，目前仍持續積極搶修中，預計於七月底前可開放使用。（盧金足攝）

南投縣日月潭風景區在第一個微解封周未，上午之前未見爆滿人潮。（盧金足攝）

南投縣日月潭風景區在第一個微解封周末，上午之前未見爆滿人潮，因為周遭商圈、碼頭未全面解封，人潮未大量湧入，剛好衛生局在 伊達邵碼頭旁設置一處疫苗施打站，很多當地長輩來打疫苗，人數比遊客多；美景當前，很多人不忘拍照留念，日管處提醒，騎單車、散步口罩請戴好，看風景、拍照口罩請戴好，避免被開罰，荷包失血。

日月潭風景區管理處副處長廖錫標表示，日月潭國家風景區管理處因應防疫三級警戒延長 配合微解封措施，至7月26日有條件「微解封」，全面開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區，但遊客中心及停車場維持40％容留量，停車場車位放置交通錐管制，將不定時派員巡查、勸導及存證。

日管處要求戶外景區仍需維持1.5公尺社交距離，若有群聚狀況將通報警察機關取締；委外經營據點符合指引規定下原則恢復開放，相關營業管制措施將配合中央疫情指揮中心，實施管控室內40％容留量、內用餐飲需採梅花座、隔板及以套餐不共食方式提供。

今天一早有民眾以為可以遊湖，日管處表示，因為部分碼頭引橋及浮排設施，因年初大旱水位過低，導致結構受損，日管處已完成水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用，另朝霧及玄光碼頭因結構受損較為嚴重，目前仍持續積極搶修中，預計於七月底前可開放使用。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭風景品軟硬體維俢改善，在三級警戒時間希望以煥然一新的風貌與大家見面，提振民生經濟並舒緩民眾長時間防疫壓力，但在兼顧維持基本防疫管制作為下，適度開放，相關措施以防疫為重，提醒微解封來日月潭微旅行，記得做好防疫。