戀愛和結婚有很多不一樣的地方，相愛容易相處難，許多情侶往往是熬不過磨合這一關，最後分手收場，兩人若要踏入婚姻，一定要價值觀和性格彼此適合，才能長長久久。星座運勢網站「星座巫師」分享，天蠍雙魚、白羊獅子、雙子天秤、金牛摩羯這4組星座配對交往後最有機會踏入婚姻，他們是彼此的靈魂伴侶，相處起來非常合拍，能穩定的牽手一輩子。

▍1.天蠍座、雙魚座

天蠍座的防備心很強，若想要對他耍心機，很快就會被發現，他們對單純、溫柔的雙魚座特別沒抵抗力，雙魚座可以激發天蠍座的保護慾，兩個人在一起時非常甜蜜浪漫，眼中只有對方的存在。天蠍座、雙魚座的心思都非常細膩，談戀愛時很敏感，彼此都知道對方想要什麼，因此能在戀愛中獲得很大的滿足感，特別有機會一起踏入婚姻。

▍2.白羊座、獅子座

白羊座、獅子座都是性格熱情、直來直往的星座，他們很好勝、愛面子，每天都充滿活力，相似的兩人初次見面就非常聊得來，凡事不用說太多，就能了解彼此的意思。但也因為兩人太相似了，交往初期可能會因為火爆的脾氣常發生爭執，只要兩人願意冷靜下來溝通，撐過這個磨合期，就有很大的機率結婚。

▍3.雙子座、天秤座

雙子座和天秤座都非常愛玩，兩個人的社交能力都很強，能引起對方的興趣，初次見面就有很強的吸引力，彷彿怎麼聊都不夠，雙子座的幽默讓天秤座傾心，天秤座的優雅讓雙子座深陷，兩個人交往後特別有默契，雙子座很怕被束縛，天秤座能給予適度的自由空間，因此能夠長久相處，很適合結婚。

▍4.金牛座、摩羯座

金牛座、摩羯座的性格都很沉穩，習慣擬定完整的計畫後才付諸行動，做任何事都很認真，實事求是，金牛座能體諒摩羯座的事業心，在對方衝刺努力時給予支持，摩羯座能理解金牛座對財富的追求，兩個人基本上目標是一致的，而且兩人都是比較悶騷的的個性，交往後就會堅定的走下去，沒有他人介入的空間，是非常有機會結婚的星座組合。