台日桌球CP福原愛和江宏傑5年婚姻告終後，近日傳出買房自己過生活的福原愛有新工作上門，即是替電視台擔任奧運桌球賽的球評，更有名嘴背書替她證實。而江宏傑先前因疫情停工在家帶小孩，今(17日)突然秀出服裝、妝髮完成的帥照，公司也低調承認他昨天就開始工作。

福原愛與江宏傑婚前因年收入差37倍，女強男弱的婚姻被日本媒體酸是格差婚，但當時福原愛不在意，更甜蜜放話：「小傑在哪裡，我就在哪裡！」。兩人生下一女一兒後，今年初福原愛為了奧運回日本就開始變調，先是單方面宣布想回日本生活，之後更被拍到跟高帥男出遊，讓江宏傑心死訴請離婚。

江宏傑曬帥照，公司回應他昨天就開工。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

當時外界揣測，原本給人「國民女兒」親切形象的福原愛，恐因離婚負面消息在日本備受爭議，而日本名嘴資深娛樂記者井上公造昨則爆料，指福原愛1月回日擔任奧運日本桌球代表賽球評時，因表現好受到肯定，電視台看在她的實力和貢獻，有望給她機會繼續擔任相關工作，但未透露是哪家電視台。

江宏傑離婚後仍未改帳號，未刪與福原愛照片。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

而江宏傑近期曾分享最近為了防疫，暫停工作帶孩子，父兼母職給足兩個小孩200%的愛，今他突然分享疑似工作側拍的帥照，寫下：「喜歡哪張呢？」，讓粉絲大讚每張都帥。而他宣布離婚後，除了將「小愛的老公」自我介紹語刪除，跟福原愛的合照也沒刪，帳號中111代表福原愛生日的密碼也沒改，似乎仍難放下舊情。

對此，江宏傑所屬華研國際表示江宏傑昨已開工，進行新工作的拍攝，至於詳細的工作內容不便透露，並表示：「一直都有邀約，但會討論適合的工作承接。」

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