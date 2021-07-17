疫情微解封，但八大行業及休閒娛樂場仍暫停營業，屏東警方連日透過大數據蒐集資料並整合網路情資，掌握色情業者私下經營事證，展開追查，16日晚間在屏東市一處大樓查獲一名身著水手服女子提供違法性交易，男子也坦言，做了人與人的連結。

屏警指出，根據大數據顯示屏東市區某大樓疑有色情交易等不法行為，隨即派員前往大樓埋伏查緝，於16日晚間發現30歲曾姓男子左顧右看、神情有異，遂尾隨曾男進入大樓。

曾男進入某套房後，警方則在門外守株待兔，約20分鐘後曾男離開套房，警方立即上前表明身分並詢問曾男，曾男向警方坦承，與套房內的印籍女子完成人與人的連結交易，警方隨即前往交易地點並徵得房內印籍女子同意後入內查看，發現垃圾桶內有使用過保險套。

警方發現，印籍女子於2019年來台觀光逾期居留，全案除依違反社會秩序維護法裁處，另依規定移送移民署專勤隊處置。

屏東警分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情期間對違反各項防疫規定者絕不留情，更加強查緝不法色情應召業者，絕不容許北部色情南移屏東，鑑此，屏警將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。