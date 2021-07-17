近來本土確診數逐漸下降，仍以台北市分布居多，究竟北市何時能找回「嘉玲」？北市聯醫副總院長璩大成今（17日）表示，盼兩周內達成清零。

台北榮民總醫院今舉辦「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」研討會，身兼台北區傳染病防治醫療網副指揮官的璩大成分享，台北市如果想要清零，需要將傳統疫調結合科技，做出精準疫調，並且跨單位整合。

璩大成指出，傳統疫調主要是搜尋感染源、阻斷傳染，但由於疫調單填寫項目多又複雜，填一份就耗時費日，有時候即使填完也不見得能獲得需要的資訊。

他回憶當時萬華群聚爆發時，因為確診者被外界標籤化，疫調上有困難度，很難從他們身上找出接觸者，這時就需要疫調人員觀著知微，並搭配精準疫調。

精準疫調包括熱區圍堵、冷區殲滅、確認感染源，並搭配擴大篩檢，阻斷非居家隔離者及無症狀者傳染。璩大成說，台北市透過精準疫調篩檢出99位個案，陽性率高達5.2％，其中非居家隔離者就佔2成。

璩大成指出，希望透過精準疫調、擴大篩檢等防疫作為，在兩周內達到清零的成果。