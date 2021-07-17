嚶嚶嚶 吃吃睡 萌萌噠大熊貓連睡覺都搶著看

說到成都，你會先想到什麼？三國？火鍋？三星堆？NoNoNo，人氣第一 還是那個圓嘟嘟、胖呼呼、黏踢踢的大熊貓。7月7日，在國新辦新聞發佈會上，生態環境部相關負責人介紹，中國已建立了較為完備的自然保護地體系，野生生物生態環境得到有效改善。大熊貓野外種群數量達到1800多隻，受威脅程度等級由“瀕危”降為“易危”。

據世界自然保護聯盟（IUCN）制定的《IUCN物種紅色名錄瀕危等級和標準》，物種分類為：滅絕、野外滅絕、極危、瀕危、易危、近危、無危、數據缺乏和未評估。其中，“瀕危”指當一分類單元未達到“極危”標準，但是其野生種群在不久的將來面臨絕滅的幾率很高，如藍鯨、麋鹿等；“易危”則是指在未來一段時間後，其野生種群面臨絕滅的幾率較高，如大白鯊、北極熊等。此外，還有數量標準。

大熊貓發問：“我被降級了，你們還愛我嗎？”，看看成都大熊貓繁育研究基地的遊客，據成都大熊貓繁育研究基地書記、主任吳永勝表示，2019年成都大熊貓繁育研究基地遊客超過921萬人次，工作人員得拿著大聲公不斷催促遊客邊看邊走不要停留，因為即便大熊貓已經吃好吃飽在睡覺，那胖呼呼的樣子還是會讓遊客駐足拍照，人流一下子就堵住了。

熊貓媽媽和牠的熊貓寶寶吃完早餐後的親子時光。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

“圓仔”找伴侶 成都熊貓基地來招親

本月6日，臺北市立動物園為“圓仔”慶祝8歲生日時，準備的6個象徵生日願的竹筒中，包括“找到好伴侶”。吳永勝主任告訴兩岸媒體川渝行記者們，熊貓基因需要作嚴謹的配對才能找合適的熊貓進行繁殖，但他相信，“圓仔”在台灣受到很好的照顧，健康狀況很好，應該很快就能找到適合的熊貓跟他進行繁殖。

6月19日，成都大熊貓繁育研究基地（以下簡稱：熊貓基地）一隻小熊貓母獸成功產下4隻新生幼仔，這是熊貓基地有記錄以來，小熊貓第二次產下四胞胎。截至目前，4隻新生小熊貓幼仔及媽媽身體非常健康狀況良好，幼仔均能自主吃到母乳。成都大熊貓繁育研究基地建於1987年，最初只有6隻大熊貓，發展至今已有217隻，是目前全球最大的大熊貓人工圈養種群。