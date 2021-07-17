三芝蜜雪梨大顆多汁。（新北市農業局提供）

疫情期間民眾宅在家，宅配到府水果箱搶手，新北市三芝區今年的水梨銷售速度相較去年同期快1倍，以往採收後約1個月後才賣完，現在15天內就銷售一空，最近進入蜜雪梨產季，每顆都逾1台斤，幾乎跟小朋友的臉一樣大。

原從事服裝產業的三芝區農場主人蔡興，退休後回到三芝老家栽種水果，因緣際會接觸三芝果樹產銷班學習種植果樹的技術，開始種植水梨，他說：「水梨要好吃，根基就要紮的穩」，透過以山楂的基部嫁接蜜雪梨，再高接豐水梨花苞，成功讓約一公頃的果園在產季期間收穫滿滿。

「豐水梨」每年於6月下旬開始生產，7月換「蜜雪梨」接棒，蔡興表示，豐水梨的特色就是果肉細緻、水分多、甜度高；蜜雪梨則是台灣自行育成的品種，又稱蘋果梨，是台灣特有的水梨品種，特色是果肉相對帶有脆感、甜度高但又帶有梨子本身的酸，依大小每台斤100元到180元不等。

新北市農業局長李玟表示，新北市水梨果園主要集中在三芝、淡水、八里等地區，栽培面積約10公頃，年產量約12萬台斤，豐水梨及蜜雪梨產季預計到8月初。