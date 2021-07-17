台塑生醫日前公告處分聯亞藥（6562）2000張股票，引發關注；16日再度公告二度申讓2130張、平均每股轉讓價格144.83元，總金額3.08億元，對聯亞藥持股比由15.15％降至 13.12％。台塑生醫表示，投資聯亞藥六年，也必須對股東負責，且目前還有幾個個案正在進行，因此回收部分資金。

分析師認為，國產新冠疫苗話題火熱，聯亞與高端為國家隊代表，也引發不少爭議。台塑生醫近年營運規模持穩擴大，近年積極部署醫材、I診所、樂活園及綠能儲存等領域；如今伺機調節持股，不僅可獲利了結支援新項目資金銀彈，也可避免捲入爭議。

台塑生醫2015年投資6億元，成為聯亞藥第二大股東，中間歷經減資，持股比達17％；參與投資主要是因看中聯亞藥在單株抗體方面技術。聯亞藥是聯亞生技的子公司，聯亞生技是國產疫苗的研發商之一，聯亞藥的本業則是後段的針劑充填，但聯亞藥仍被視為疫苗概念股。

聯亞藥登錄興櫃後，股價一度漲破300元，之後又重挫至百元，近期維持在150元以上水準。台塑生醫7月9日，第一次公告申讓聯亞藥2000張，以聯亞藥9日興櫃價格170元計算，市值約3.4億元。如今公告申讓2130仟股，持股數量13828仟股，持股比例降為13.12％。

台塑生醫指出，近期聯亞藥營運已上軌道，營收持續健康穩定成長，也正在進行擴產，看好其未來幾年的營收表現，處分主要是因應公司的投資理財規劃。未來多元發展項目中，有許多都需要資金，因應營運需求，後續仍有處分持股規劃，但仍會是其第二大股東。