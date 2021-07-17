第4屆台歐盟人權諮商於15日以視訊方式舉行，歐盟重申其長期反對死刑的立場，呼籲台灣致力廢死。雙方同意持續就人權進行合作，尤其是在本次諮商中所提及的人權議題。

台歐盟年度人權諮商是雙方相互了解過去一年人權狀況及法律、政策丶行動的進展，並做經驗分享丶意見交換，及就特定人權議題加強合作的寶貴平台。歐盟方由歐盟對外事務部（EEAS）人權、全球與多邊事務總司Kristin De Peyron副總司長開幕致詞，EEAS人權處 Luisa Ragher處長及中港澳台蒙處Jonathan Hatwell處長共同主持，台灣方面則由行政院羅秉成政務委員領銜與會。

歐盟與台灣重申對促進和保護人權及民主原則的堅定承諾，並認為人權必須是新冠肺炎（COVID-19）疫情因應及疫後復甦的核心。歐盟重申其長期反對死刑的立場，呼籲台灣致力廢死。此外，歐盟歡迎台灣國家人權委員會於去年8月1日成立。歐盟並於會中簡報「2020-2024人權與民主行動計畫」及「歐盟全球人權制裁機制」的要點。

台灣與歐盟重申在性別平權及「女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）權益保障立場上具高度共識。雙方亦盤點有關性別平權、婦女權益及LGBTI權益保障的最新政策發展。雙方同意持續相關領域極為成功的合作，特別是在「2019-2023年台歐盟性平合作暨訓練架構（GECTF）」下進行的合作。

在企業與人權方面，歐盟歡迎台灣於上（2020）年12月10日通過「企業與人權國家行動計畫」，讓台灣成為亞洲最早通過此類國家行動計畫的先驅。台歐盟將共同合作努力，促進企業對人權的尊重。歐盟並與台灣分享其本年7月13日剛通過的盡責調查指南，旨在協助歐盟企業處理營運及供應鏈中可能涉及的強迫勞動問題。

此外，歐盟強調提倡並保護受疫情影響而更加脆弱的移工權利，以及推進當前國際義務國內法化的重要性，尤其是歐盟前透過「技術支援及訊息交換工具」（TAIEX）協助推動的國際勞工組織（ILO）第188號漁業工作公約。台灣則知會歐盟刻正草擬「漁業與人權國家行動計畫」。

歐盟與台灣也討論亞洲區域人權。雙方讚賞維權人士在推動人權、民主及法治的關鍵角色，同時也關注他們目前所面臨特定挑戰與風險。台灣強調為區域的國際記者來台駐點及國際非政府組織來台設立辦事處提供協助。雙方將持續保護維權人士，並支持他們和平捍衛人權與民主。