新北市16日新增5例本土確診個案，其中4例為居家隔離期間陰轉陽的個案，消防局表示，市府自6月17日啟動「平寧計畫」，下令警察局及分局，衛生局及衛生所，全力支援區公所共同執行「快、全、準」精準疫調，並搭配消防局開發的「災害應變資訊系統（EMIS）」新增疫調模組，才能讓防疫有成。

消防局表示，雖然還是有新增的案件，但都在掌握中，且7月14日當天並無新增確診感染源，僅有2例居家隔離期間陰轉陽的個案，以及近幾日新增感染源案件都在個位數。

市府進行科學分析及彙整確診者疫調、足跡大數據資料，再透過不斷追蹤、確認及通報足跡涉及縣市，全面落實執行平寧計畫，才能獲得今天的防疫成效。

市長侯友宜強調，平寧計畫執行架構以區公所為中心，由區長擔任區總指揮官，執行精準疫調，擴大匡列接觸者及篩檢。藉由消防局每日上午9時、下午2時及6時，掌握最新確診名單後，運用EMIS系統的資料分析，針對區公所疫調匡列的對象，進行追蹤管制及整合分析，並採取跨縣市及跨區通報聯防作業，有效的全面掌握阻斷傳播鏈。

另外消防局也運用「全災型指揮監控平台（EDP）」及「新北災訊E點通」，藉由大數據的分析找出本市疫情高風險熱區，以及將相關重點防疫資訊即時告知市民。

消防局長黃德清指出，執行平寧計畫非常辛苦，更動員市府及區公所的所有人力，才能逐漸展現出目前良好的成果，但因為病毒仍持續存在，之後可能還是會有新的確診個案出現，我們還是不可以掉以輕心，市民仍要保持低度活動，市府團隊仍不會鬆懈，持續以「快、全、準」的態度，執行精準疫調，以達到守護市民健康的目標。