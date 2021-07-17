赤崁樓一早也陸續有遊客參訪。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

左鎮化石園區陸續有遊客來報到。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

今天是微解封後的第一個假日，台南古蹟景點及藝文場館重新開放後，文化局面對首個周六假日，嚴陣以待，除各點加派支援人力外，更做好相關防疫措施，迎接遊客回流，截至中午，所有場館入園人數加總已破千人；山上花園水道博物館172人、左鎮化石園區92人，各大古蹟區也有逾200人參觀。

文化局指出，各處遊客雖較本周開放入場以來的平日略多，不過，一上午人潮跟以往盛況還是有落差，依照以往經驗，預估到了下午，各古蹟及文化場館才會出現人潮高峰。

微解封的首個周末，左鎮化石園區以「龍飛鳳舞」特展為首的全新觀展體驗，成功激發民眾參觀意願，人潮逐漸回流，截至上午11時入館人數超過50人，距離總容留人數250人尚有空間。「龍飛鳳舞」特展以恐龍演化成鳥類為策展主軸，其中環景劇場動畫以低多邊形(Low Poly)風格呈現，逼真又兼有抽象與卡通元素，讓許多小朋友爭先恐後地要和恐龍合影。

葉石濤文學紀念館及王育德紀念館自14日恢復開館後，防疫工作從無鬆懈。值得一提的是，因2館空間較迷你，為維持社交距離、落實人流控管，館舍室內同時段不超過5人容留，VIP級的參觀禮遇，讓民眾能盡情參觀，品味久違的逛展時光。7月16至18日來館FB打卡還送您限量文創小禮物，每日限量20名，送完為止！