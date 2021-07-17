三級警戒悶壞，3歲男童偷跑出家門遊蕩，警充當臨時保母助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

三級警戒悶壞，3歲男童偷跑出家門遊蕩，警充當臨時保母助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3歲蔡姓男童三級警戒在家悶壞了，16日趁家人不注意偷跑出家門，在街上遊蕩，路人發現報警，但男童只會叫「阿嬤」，員警訪查未果只好先帶回派出所，人民保母充當男童保母，陪玩、安撫，並持續聯繫，順利聯絡上焦急如焚的阿嬤，助男童順利返家。

八德警分局廣興派出所警員黃文憲、李萱瑩16日上午10時許巡邏時，接獲民眾報案稱轄區廣福路349巷口附近有名孩童走失，立即趕往處理，到達現場時見一名3歲多男童呆坐於車水馬龍的大馬路旁，警員李萱瑩上前關心，但是男童無法對話，只是口中喊著「阿嬤、阿嬤」。

2警牽著男童在巷弄間訪查，希望能盡快將男童送返家人的懷中，但訪查未果，員警擔憂男童疲憊，先將其帶至派出所內，李警暫充當臨時保母，安撫男童情緒，並提供果汁、餅乾供幼童果腹。

員警持續查訪聯繫後，通知上男童的阿嬤前來派出所接孫子，才知原來蔡姓男童趁家人不注意的時候，自己走出家門，幸有警方及熱心民眾協助，短時間內就平安回到家人懷抱。

八德警分局提醒家長，學齡前孩童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，多注意孩童動向，盼家長多一份耐心多一份安心，時刻小心留意，以免孩童走失情事發生。