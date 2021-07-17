沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳領軍的「BaACK TO 70’s」西洋金曲演唱會，原定6月底起巡迴演出，由於疫情影響而延期，本周三級警戒微解封，演唱會主辦單位今（17）日宣布首場預計10月30日在台北國際會議中心開唱，有望成為三級解封後全台首場演唱會；不過本土疫情尚未清零，離演唱會時間又僅剩3個多月，不擔心屆時開唱有難度、又或需以梅花座方式賠錢開唱？對此，主辦單位表示：「先前演唱會因為疫情延後，經協調歌手、地點檔期後，目前先將演唱會重新啟動時間訂出，相關詳情之後會視疫情狀況及遵照正負規定滾動式調整並陸續於官網公布，謝謝大家。」

沈文程早在6月底就打完第一劑疫苗，他趁演唱會延期空檔「自主訓練」，靠著朔溪兼釣魚練身體兼練唱，疫情期間為避免群聚，他刻意選擇自己的秘密基地：「無人知曉、無人陪伴，全程都是『阿龍』（along） 前往。」他上個月歡度66歲生日，更在生日後迎來接種疫苗的好消息，「生日一過就收到打疫苗的通知，是收到最好的生日禮物」；秉持著「有疫苗就打」的沈文程這次接種的類別是莫德納，他表示：「打完後只有在打針部位會一點點痠痛，然後稍稍疲倦，但隔天睡起來之後就完全沒感覺。」他認為每個人的狀況應該不太一樣，「我想可能我平常都有在運動，身體底子好，所以沒甚麼副作用」。

對釣魚十分熱衷的沈文程，常利用工作空檔去釣魚，「秀服會忘了帶，但釣竿絕對不會忘」，迷釣魚迷到老婆差點要跟他離婚，「她直接把釣竿丟在門口，叫我去睡溪邊」；不過沈文程釣魚不帶網子、只帶相機，跟魚合影後就放生，「我常說，釣魚不要有征服者心態，畢竟牠是個生命，跟牠們相遇是個緣分；魚兒上鉤後，我都會跟牠說，『對不起喔，痛痛喔，好可愛喔，媽媽好會生喔，你要小心喔，不要碰到會把你帶回去的釣客喔』，然後再將牠放生」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。