新冠肺炎本土確診數首度降到個位數，面對微解封後第一個周末，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布出遊飲食微解封，如果民眾自行開車外出，同車者為同住家人可以飲食，非同住家人或不認識者還是要分別戴口罩，圖為兩位髮型設計師在店後方享受甜品。（張鎧乙攝）

新冠肺炎本土確診數首度降到個位數，面對微解封後第一個周末，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布出遊飲食微解封，如果民眾自行開車外出，同車者為同住家人可以飲食，非同住家人或不認識者還是要分別戴口罩，圖為民眾17日在新北八里左岸戶外野餐。（張鎧乙攝）

國內自今年5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情以來，17日首度看到確診數字個位數。中央流行疫情指揮中心今放寬在外飲食規定，若在通風良好處，並能保持社交距離，可以飲食；同一車上若全為同住家人，也可脫下口罩飲食。

陳時中說，同住家人平常就在家一起吃飯，沒道理在外面就變得不能一起，規定不能過度嚴格，否則不易遵守。他強調，相信台灣人民素質；至於非同住家人者，社交距離還是要拉出來。

外界好奇如何認定同車者都是同住家人？陳時中說，這只是一個指引跟規範，希望大家盡量保護自己、保護別人。