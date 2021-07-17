國內自今年5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情以來，17日首度看到確診數字個位數。中央流行疫情指揮中心今放寬在外飲食規定，若在通風良好處，並能保持社交距離，可以飲食；同一車上若全為同住家人，也可脫下口罩飲食。
陳時中說，同住家人平常就在家一起吃飯，沒道理在外面就變得不能一起，規定不能過度嚴格，否則不易遵守。他強調，相信台灣人民素質；至於非同住家人者，社交距離還是要拉出來。
外界好奇如何認定同車者都是同住家人？陳時中說，這只是一個指引跟規範，希望大家盡量保護自己、保護別人。
國內自今年5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情以來，17日首度看到確診數字個位數。中央流行疫情指揮中心今放寬在外飲食規定，若在通風良好處，並能保持社交距離，可以飲食；同一車上若全為同住家人，也可脫下口罩飲食。
陳時中說，同住家人平常就在家一起吃飯，沒道理在外面就變得不能一起，規定不能過度嚴格，否則不易遵守。他強調，相信台灣人民素質；至於非同住家人者，社交距離還是要拉出來。
外界好奇如何認定同車者都是同住家人？陳時中說，這只是一個指引跟規範，希望大家盡量保護自己、保護別人。
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