東京奧運將於日前開幕，繼「歌神」張學友為香港有線電視獻唱2020東京奥運會主題曲〈堅持的意義〉曝光後，歌手黃明志3年前替東奧暖身的「日式英文洗腦歌」也在近日爆紅，至今已超過上億點閱，讓黃明志又驚又喜，直說是：「始料未及」。

張學友最近過60歲生日，同時也宣布為東京奧運獻唱主題曲，澎湃的歌聲與激昂的編曲讓人印象深刻，張學友也開心說：「剛好有線聯絡我，我覺得非常有緣分，希望在這個時候可以為運動員打氣。」並直言特別喜歡看網球、游泳與田徑等項目的比賽。

黃明志又打造了第二首破億金曲，他笑說始料未及。（圖／亞洲通文創提供）

另一方面，3年前黃明志就與「COOL JAPAN TV」，與另一名百萬YouTuber二宮芽生合唱〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉，主旨是為東京奧運暖身，但用趣味的方式與穿著制服的二宮芽生同框，還邀請了相撲選手、日本阿姨入鏡，拍出首到日本的觀光客的心聲，該曲以獨特的日式英語發音演唱，搭配如日本祭典般歡樂的旋律，讓不少人一看就記住，引發不少討論。

〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉舞蹈版MV也引來討論。（圖／亞洲通文創提供）

至本月17日中午截止，〈東京盆踊りTokyo Bon 2020〉MV已經超過1億次點閱，該曲的舞蹈版MV也有1千多萬次點閱量，成為黃明志繼跟王力宏合作的〈飄向北方〉後第二首破億金曲。對此，黃明志表示會創作這首歌是因為去日本旅行，發現用英文真的完全不能溝通，因為日式英語發音非常獨特，所以才寫出這首歌曲，「希望推廣東京奧運會透過歌曲把日本和世界鏈接在一起，所以就有了這首歌曲的誕生，現在有這麼好的成績真的是始料未及。」

黃明志東京奧運洗腦歌【東京盆踊りTokyo Bon 2020】Ft. 二宮芽生 & Cool Japan TV @亞洲通吃 2018 All Eat Asia