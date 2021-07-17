近日外界擔心因為防疫的支出，我國今年財政赤字會擴大，加上經濟增速下半年將放緩，而防疫經費意外擴大，增加政府債務，政府債務比率亦會上升。

經查近年中央政府及地方政府積極推動開源節流措施，債務狀況改善，中央政府長期債務比率自2012年度36.34％，下降至2020年度之30.05％；地方政府長期債務比率自2014年度的5.56％，連續6年下降至2020年度4.68％。

截至今年5月底止，我國各級政府一年以上公共債務未償餘額預算數為6兆9614億元，占前三年度名目GDP平均數的36.59％。又預估中央政府今年底債務比率約為32.9％，距債限40.6％尚餘7.7個百分點，尚有可舉債空間約1.4兆元。

我國因防疫等經費致債務增加，惟仍具財政韌性，根據瑞士洛桑管理學院(IMD)本年6月17日公布之「2021年世界競爭力年報」，我國在64個受評比經濟體排名第8，較上年進步3名，在亞太地區我國排名第3；其中債務占GDP比率排名由第16名進步至第10名，亦顯示我國因防疫得宜，財政體質相對穩健。

另依行政院國家發展委員會依IMF統計資料所示，美國、英國、澳大利亞等國自2020年度至2021年度針對COVID-19疫情所採取之財政措施占2020年度GDP比率，以美國25.5％最高，南韓4.5％最低；而我國紓困特別預算歲出包含含第3次追加預算2594.99億元，共計6794.46億元，占2020年度GDP 19兆7662.4億元比率為3.44％，尚較前述各國為低。

依行政院主計總處今年2月20日公布5.46％。中央銀行理監事聯席會議預估全年經濟成長率預測值為5.08％，亦較本年2月行政院主計總處之預測為高。另UBS(瑞士聯合銀行集團)同年估測我國本年全年度經濟成長率為5.9％。若經濟確切成長，將可提高我國可舉債空間，與財政改善形成良性循環。

未來將賡續落實健全財政措施，以多元方式籌措財源，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格控管年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，並兼顧財政穩健及經濟發展，奠定國家永續發展基礎。