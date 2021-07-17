疫情期間民眾多透過網路購物，卻讓詐騙集團有可乘之機，以假冒網路店家客服人員，要求操作ATM解除分期付款的方式進行詐騙。

刑事局統計，今年1至6月受理「解除分期付款詐騙(ATM)」案達1675件，是全般詐欺第3高的案類，較去年同期增加255件、17.96％。另6月間高風險賣場前10名依序為「萬年東海模型」、「天藍小舖」、「生活倉庫」、「QMOMO」、「玉如阿姨內衣」、「蝦皮購物」、「LULUS」、「熊媽媽買菜網」、「婕洛妮絲」及「陶板屋和風創作料理」。

警方指出，這種詐騙手法通常是歹徒駭入資安防護不足的電商或其委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數等，假藉解除分期付款設定，詐騙金錢。

刑事局每周會發函通知被害件數逾5件、疑似個資外洩的電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。