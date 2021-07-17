混打開放「BNT到貨前」可拍板？ 陳時中：若安全會盡量朝這方面來做

有醫師建議民眾先打AZ，之後再等BNT疫苗到貨，看是否能混打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，現在資訊混亂，不是所有國家都開放這樣做，WHO也曾提出相關警訊，會持續觀察這個議題，並在效果和安全之間平衡。

陳時中說，目前看到不多、但有在知名期刊看到，疫苗混打得到的效果好，但疫苗和藥物要注意的一個是效果、一個是安全，還要多觀察，專家就安全和效益來評估。他強調，目前安全性報告很少，實務上也很難，因為要時間拉長才能看得清楚，我們會持續觀察這議題。

至於未來取得BNT與國產疫苗，會有混打計畫嗎？陳時中回應，會有幾個考慮，一個是到貨時程和量，若能混搭，對於到貨的時程和量的壓力比較小，疫苗涵蓋率也就會更好；第二個是效力；第三個則是要顧慮安全性。

國外研究AZ+莫德納疫苗混打的研究，免疫反應比2劑都打AZ來得好，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨提到混打A+B的模式是多數專家認同，外界好奇是否BNT到貨會比莫德納快開放混打？陳時中則表示，未來變化很快，他認為也許到時候也許莫德納的研究也會多了，還有2、3個月的時間，也許會有不同組合出來，我們會請專家注意，有好處又安全就會朝著這個方向做。