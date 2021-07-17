行政院長蘇貞昌（右二）由縣長楊文科（右）等人陪同到新建的嘉豐國小現場視察。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市人口快速成長，縣府規畫新設4所新學校與1所學校校舍拆除重建，粗估自籌總經費要45億元，校舍硬體部分就需24億元，行政院長蘇貞昌17日訪視嘉豐國小新建工程，當場承諾「加碼」補助7成16.8億元，要求新校舍一定要符合教育政策，如期如質完成，強調絕非為了政治、政黨，而是為了孩子的未來。

蘇貞昌由縣長楊文科等人陪同到新建的嘉豐國小現場視察，從建築模型了解學校的整體規畫設計，聽取縣府教育處長楊郡慈簡報籌設新學校面臨經費上的難題。

蘇貞昌誇讚新竹縣學校錢還沒到位，就積極在規畫建設，責成教育部加碼補助後，不是單單只是蓋教室，新學校校舍除如期如質完成，更要符合教育政策，尤其台灣未來要成為雙語國家，學校規畫要順應未來教育潮流。

縣長楊文科感謝蘇院長知民所苦送上這份大紅包，說明新竹縣去年人口總增加率、淨遷入率排名都是全台第1高，學齡人口快速增加，縣府為解決竹北超額新生問題，除學區重新調整劃分，也籌設新設校。

目前新竹縣正辦理嘉豐國小、勝利國中校舍新建工程，規畫興建文中二、文小三，六家高中老舊校舍規畫拆建工程，獲得中央經費補助後，將可解決竹北長久以就學需求問題，估計將能提供8000名學生就近入學。

教育部長潘文忠表示，教育部在近20年來只補助學校設備和老舊校舍改善，沒有對新設校的硬體做補助，考量竹北市人口增加的入學迫切需求，將以專案進行補助，期望以後讓孩子能就近入學。

教育處長楊郡慈在簡報說明近10年來，竹北市人口成長高達40％，為解決學校超額問題，新建勝利國中及嘉豐國小，預計111學年度招生，已規畫興建文中二和文小三等校舍工程，對新竹縣是相當龐大的財政負擔，盼中央能列入111到113年度公共建設經費補助。