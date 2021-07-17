花蓮七星潭風景區今不見大批遊客，沿線交通一路暢通。（羅亦晽攝）

花蓮七星潭風景區今不見大批遊客，沿線交通一路暢通。（羅亦晽攝）

花蓮熱門景點之一的新天堂樂園今天上午人潮稀落，停車場僅停滿約3分之1。（羅亦晽攝）

台8線合歡山等路段與景區，經新城警分局巡邏後表示，各路段、風景區人車稀少，交通十分順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣跟進微解封，不少景點有條件開放，今是微解封第一個周休二日，路上車流量雖增加不少，不過七星潭風景區、台開新天堂樂園等熱門景點卻沒有出現人潮，花蓮海洋公園的遊客數僅約500人，令花蓮人鬆了一大口氣，笑稱，應該是被「微解封」的地震嚇跑了！

三級警戒2個多月，許多人聽聞中央宣布「微解封」後，紛紛準備出門透氣，不過全台各縣市政府擔心恐成破口，皆採「禁止餐廳內用」、「景點有條件開放」等嚴格防疫作為，令不少民眾卻步。

花蓮熱門景點之一的新天堂樂園今天上午沒有出現假日絡繹不絕的人潮，停車場僅停滿約3分之1；而海洋公園今也只有約500名遊客入園，不過七星潭風景區人潮還是較其他景區多一些，但沿線交通暢行無阻，人、車潮也不如平常周末，可能因縣府僅開放草地區域，沙灘區仍拉起紅線阻擋，導致民眾興致缺缺。

台8線合歡山等路段與景區，新城警分局統整巡邏員警的回報後表示，各路段、風景區人車稀少，交通十分順暢，風景處也只見零星遊客，且均依照防疫規定戴口罩、保持安全距離。另外，秀林鄉之名戲水景點直至疫情解封前，均未開放。

遊客是否真的比較少，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡坦言，7月份住房率並無明顯成長，目前大家仍在觀望，訂房時均詢問「若警戒再次升級，可否退訂」等問題，國旅小團部分也多是旅行社詢問為主，目前還沒有明顯的訂單成長，全花蓮會員飯店7月住房率僅約增加1成許，甚至還有部分會員飯店直至26日解封前，仍自主停業，網路訂房則是有8成落在8月中旬後。